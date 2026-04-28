İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0509
  • EURO
    52,8786
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bu kez İran hava yollarını hedef aldılar... ABD'den yaptırım tehdidi
Dünya

Bu kez İran hava yollarını hedef aldılar... ABD'den yaptırım tehdidi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırım uygulanan İran hava yollarına jet yakıtı, bakım veya iniş hizmeti sunan şirketlerin ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacağını açıkladı. Bessent, yabancı hükümetlere bu hizmetlerin engellenmesi çağrısında bulunurken İran üzerindeki maksimum baskının süreceğini vurguladı.

AA28 Nisan 2026 Salı 01:36 - Güncelleme:
ABONE OL

ABD yönetimi, İran'a yönelik yaptırım baskısını yeni bir boyuta taşıdı. Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yaptırım kapsamındaki İran hava yollarıyla iş yapan tüm tarafları hedef aldı. Bessent'in mesajı, yabancı hükümetlere doğrudan sorumluluk yükleyen sert bir uyarı niteliği taşıdı.

BESSENT'TEN YABANCI HÜKÜMETLERE DOĞRUDAN ÇAĞRI

Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yaptırım uygulanan İran hava yollarıyla iş yapmanın, "ABD yaptırımlarına maruz kalma riski taşıdığını" belirten Bessent, yabancı hükümetlere, yetki alanlarındaki şirketlerin söz konusu uçaklara jet yakıtı, ikram, iniş ücretleri veya bakım dahil olmak üzere herhangi bir hizmet sunmamasını sağlamak için gerekli tüm adımları atma çağrısında bulundu.

ABD HAZİNESİ'NDEN ÜÇÜNCÜ TARAFLARA GÖZDağı

Bessent, ABD Hazine Bakanlığının, "ekonomik öfke" kapsamında İran üzerindeki maksimum baskıyı sürdüreceğini, İran kuruluşlarıyla iş yapılmasını kolaylaştıran ya da doğrudan iş yapan üçüncü taraflara karşı harekete geçmekten çekinmeyeceğini ifade etti.

  • İran yaptırımları
  • Scott Bessent
  • ABD Hazine Bakanlığı
  • İran hava yolları
  • ABD yaptırımları

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.