Bu kez MALAMAN'a kafayı taktılar! Yunan yine korku içinde: Türkiye denizin altına gözünü dikti

KoçSavunma, MKE A.Ş. ve TÜBİTAK-SAGE işbirliğiyle geliştirilen ve IDEF 2023'de ilk defa görücüye çıkan bir deniz mayını olan MALAMAN, klasik mayınlardan farklı olarak tamamen akıllı sensör mimarisiyle çalışıyor ve hedef ayrımını kolaylıkla yapabiliyor.

MALAMAN karşısında çaresiz kaldıklarını itiraf eden Yunan basını ise Türk Deniz Kuvvetleri'nin MALAMAN tedariki için bir anlaşma imzaladığını iddia etti ve Ege ile Akdeniz'de Yunan kuvvetlerine yönelik su altı tehdidinin arttığını dile getirdi.

ENVANTERE YAKINDA GİRECEK

Haberde, önümüzdeki yıllarda donanmaya tedarik edilecek miktarı bilinmeyen MALAMAN mayını için donanmayla bir sözleşme imzalandığı ve bu yeni mühimmatın bazı özelliklerinden dolayı, donanmanın yabancı mayınlardan kurtulacağı ve verimliliğin artacağı dile getirildi.

MALAMAN mayınının çapının 533 mm, uzunluğunun 1,8 metre ve kütlesinin 600 kg olduğu ifade edilen haberde, mayının gemileri etkisiz hale getirmeye yetecek miktarda patlayıcı içerdiği aktarıldı.

Muhafaza ve patlayıcı madde miktarının MKE'nin sorumluluğunda olduğu dile getirilen haberde, elektronik bileşenin ise KoçSavunma tarafından sağlandığı dile getirildi.

"ÜÇ TÜR SENSÖR İÇERİYOR"

Mayının, akustik, manyetik ve basınç olmak üzere üç tür sensörü içerdiği ve bu sensörlerden elde edilen veriler birleştirilerek yaklaşan geminin tespit edileceği ifade edildi. Sistemin, ortam gürültüsü ve mayın tespit sinyalleri gibi yanıltıcı sinyaller ile gerçek sinyaller arasında ayrım yapabilme özelliğine sahip olduğu da vurgulandı.

5 ila 100 metre arasındaki derinliklerde çalışabilen MALAMAN'ın, konuşlandırılmadan önce tüm fonksiyonları otomatik olarak kontrol edileceği ve arıza durumunda görsel ve işitsel uyarı sinyalleri vererek alarm vereceği aktarıldı.

Haberde, MALAMAN'ın Derin sularda çalışabilmesinin yanı sıra, Ege ve Karadeniz gibi kısmen sığ sularda da çalışabilme yeteneğine sahip olduğu ifade edildi.

ATİNA'YA ÇAĞRIDA BULUNDULAR

MALAMAN deniz mayınının, uçaklardan 70 km'ye kadar mesafeden isabetli bir şekilde bırakılabilme özelliği ve çalışma prensibinin karakteristikleri nedeniyle, Yunan denizaltıları ve genel olarak filo için bir tehdit olarak Atina'yı endişelendirmesi gerektiği ve müttefik ülkeler aracılığıyla MALAMAN'a zamanında uygun önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.