Bölgede çatışma riskinin her geçen gün arttığı bir dönemde Rusya ile hava savunma sistemleri noktasında kritik bir gelişme yaşandı. Times of India gazetesinin haberine göre, Hindistan ve Rusya, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile Rus mevkidaşı Andrey Belousov arasında 4 Aralık'ta Yeni Delhi'de yapılacak görüşmede S-500 hava ve füze savunma sistemi konusunda resmi görüşmelere başlayacak.

Her iki taraf da S-400 teslimat programlarını ve yeni Su-57 savaş uçağı alım potansiyelini ele alacak. Hindistan ayrıca ek S-400 üniteleri talep ediyor ve büyük miktarda S-400 füzesi siparişini onayladı, ancak aynı zamanda gecikmiş teslimatlar konusunda endişelerini dile getirdi; Rusya ise teslimatların Kasım 2026'ya kadar tamamlanacağını söylüyor.

Rusya'nın yıllardır ortak üretim önerisini de içeren S-500'ü yıllardır desteklemesine rağmen, Hindistan yakın zamana kadar S-500'e çok fazla ilgi göstermemişti. 4 Aralık'ta yapılacak görüşmelerine bu konunun dahil edilmesi kararı, Yeni Delhi'nin Pakistan'ın balistik kabiliyetlerindeki evrim ışığında mevcut S-400 birimlerini tamamlayacak gelecekteki üst seviye füze savunması seçeneklerini incelediğini gösteriyor.

Yabancı basında yer alan haberlere göre Hindistan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkeye ziyareti sırasında S-500 ve Su-57 hakkında bir diyalog başlatmayı planlıyor. Hindistan, diğer tedarikçilerle çeşitlenirken Rusya ile onlarca yıllık işbirliğini sürdürüyor ve S-500 zirvesine dahil edilmesi, acil bir tedarik kararından ziyade uzun vadeli bir değerlendirmeyi yansıtabilir.

S-500'LER İLK OLARAK 2002 YILINDA ORTAYA ÇIKTI

55R6M Triumfator-M veya Prometheus olarak adlandırılan S -500, NPO Almaz'ın balistik füzelere, aerodinamik hedeflere ve belirli yakın uzay nesnelerine karşı koymak üzere tasarlanmış beşinci nesil bir uçaksavar füze sistemi için gereklilikleri detaylandırdığı 2002 yılında ortaya çıktı. Sistemin konfigürasyonu şekillenirken çalışmalar 2003'ten itibaren devam etti, ardından 2004'te ön tasarım ve ardından Vlastelin ve Samoderzhets yönetiminde ulusal endüstriyel programların bir parçası olarak araştırma aşamaları gerçekleştirildi.

2006 yılında, Almaz Antey Devlet Tasarım Bürosu'na, çok katmanlı bir yapının temel parçası olarak S-500'ü içeren birleşik hava savunma füze sistemi sorumluluğu verildi. 2008-2010 yılları arasında, 77T6 ve 76T6 radarlarının erken versiyonları, aktif faz dizili antenler için alt diziler ve 77N6 serisi önleyiciler için bileşenler de dahil olmak üzere çeşitli radar, güdüm ve füze unsurları oluşturuldu.

S-500 BELİRLİ YAKIN UZAY NESNELERİNİ ENGELLEYEBİLİYOR

S-500'ün kamuoyuna tanıtımı Ağustos 2024'te yapıldı ve Moskova yakınlarındaki Ordu 2024 fuarında, iki füze kapsülü taşıyan büyük tekerlekli bir fırlatıcıyı gösteren ilk S-500 taşıyıcı dikme fırlatıcısı görüntüsü ortaya çıktı. Rus yetkililer, S-500'ün Mach 5'in üzerindeki hızlarda hareket eden hipersonik füzeleri, gizli uçakları, uzun menzilli balistik füzeleri ve belirli yakın uzay nesnelerini engellemek üzere tasarlandığını ve 10 balistik hedefe kadar eş zamanlı angajman kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

S-400, S-300, S-350 ve Pantsir S sistemleriyle entegrasyonu katmanlı savunmaya olanak tanır ve S-500'ün bağımsız bir sistem yerine daha geniş bir mimarinin parçası olmasını sağlar. Fiyat karşılaştırmaları, bataryanın 1 ila 1,5 milyar dolar arasında tahmin edilen Amerikan THAAD bataryasının maliyet aralığının üzerinde olduğunu gösteriyor ve daha önceki açıklamalarda Cezayir, Belarus, Çin, Hindistan ve İran'ın potansiyel gelecekteki operatörler olarak adlandırılmasına rağmen, erken üretimin ulusal dağıtım için ayrıldığı da belirtilmişti.

SİSTEMDE KULLANILAN FÜZE TİPLERİ

S-500'ün kullandığı füze tipleri arasında, 1 ila 40 km ve 1 ila 120 km menzile ve 240 mm çapa sahip, 26 kg harp başlığına sahip kısa-orta menzilli füzeler 9M96 ve 9M96D ile 3 ila 250 km menzile ve 143 kg harp başlığına sahip 48N6DM yer almaktadır.

S-500 hava savunma sisteminden füzenin ateşlendiği an

40N6 yaklaşık 400 km menzile ulaşabilmekte ve 185 km civarındaki irtifalardaki hedefleri tespit ederek aerodinamik veya yüksek irtifa tehditleri için genişletilmiş bir katman oluşturmaktadır. S-500'ün en belirgin önleyici füzeleri ise 500 ila 600 km menzile ve yaklaşık 200 km'ye kadar irtifaları tespit edebilen ve saniyede 7.000 metreye kadar hıza ulaşan balistik füzeleri hedef alabilen 77N6-N ve 77N6-N1'dir. Bu uzun menzilli füzeler, 4.000 kg ağırlığa ve 11 ila 12 metre uzunluğa ulaşarak atmosferin dışında angajmana olanak tanır.

Bahsedilen diğer füze türleri arasında, 3.500 km'ye kadar menzile sahip balistik füzeleri, yüksek hızlı aerodinamik hedefleri, hava komuta merkezlerini, AWACS uçaklarını ve bazı senaryolarda alçak yörüngeli uyduları veya uzaydan gelen tehditleri engelleyebildiği belirtilen 45T6 da yer almaktadır.