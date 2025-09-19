İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2025 Cuma / 27 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3869
  • EURO
    48,67
  • ALTIN
    4902.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bu kez Netanyahu'nun anlayacağı dilden yazdı... Macron'dan İbranice mesaj: Filistin'i tanıyacağız
Dünya

Bu kez Netanyahu'nun anlayacağı dilden yazdı... Macron'dan İbranice mesaj: Filistin'i tanıyacağız

Daha önce de Filistin'i tanıyacaklarını belirten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmede Filistin Devleti'ni tanıma iradesini yineledi. Macron, söz konusu kararını sosyal medya hesabından bu kez İngilizce, Arapça ve ibranice aktardı.

HABER MERKEZİ19 Eylül 2025 Cuma 22:47 - Güncelleme:
Bu kez Netanyahu'nun anlayacağı dilden yazdı... Macron'dan İbranice mesaj: Filistin'i tanıyacağız
ABONE OL

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Abbas'la telefonda görüştüğünü belirtti.

Macron'un X'ten yaptığı açıklama şöyle:

Az önce Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile görüştüm.

Öncelikle, Rue des Rosiers'de gerçekleşen korkunç terör saldırısının başlıca faillerinden birinin yakalanmasını sağlayan mükemmel iş birliği için kendisine teşekkür ettim. Söz konusu kişinin mümkün olan en kısa sürede iadesini sağlamak üzere birlikte çalışmak konusunda mutabık kaldık.

Gazze'de ve genel olarak Filistin topraklarında yaşanan son derece acil durum nedeniyle, Başkan Abbas'a pazartesi günü New York'ta Filistin Devleti'ni tanıma niyetimi bir kez daha ifade ettim.

Bu tanıma kararı, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin güvenlik ve barış yönündeki beklentilerini karşılamayı amaçlayan kapsamlı bir barış planının parçasıdır.

Ayrıca Filistin Yönetimi'ne yönelik taleplerimizi de yineledim. Bu bağlamda, Başkan Abbas Filistin yönetimini yenilemek ve gelecekteki Filistin Devleti'nin istikrarını sağlamak için gerekli reformları hayata geçirme kararlılığını teyit etti. Fransa, bu süreçte Filistin makamlarının yanında olmaya devam edecektir.

Bu taahhütlerin yerine getirilmesini, tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı için garanti altına alacağız.

Fransa'da Filistin bayrağı tartışması

İşgalci İsrail'den Macron'a "Filistin" reddi: Vize verilmedi

Macron'dan ABD'ye rest: Filistinlilere vize engeli kabul edilemez
  • macron
  • netanyahu
  • filistin devleti
  • ibranice

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.