Bu makale ortalığı karıştırdı: Soros liberal führer, Avrupa gaz odasıdır

star.com.tr 30 Kasım 2020 Pazartesi 09:53 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 09:55

Macaristan Kültür Bakankılığı'nda yetkili ve Budapeşte'deki Petofi Edebiyat Müzesi Başkanı Szilard Demeter makalesinde Soros'un Avrupa üzerindeki etkisini, 'Avrupa, George Soros'un gaz odasıdır.' şeklinde ifade ederek, Soros'a Hitler göndermesi yaptı.

Demeter, Soros'un 'açık toplum' ideolojisi ile ilgili, 'Açık toplum kapsülünden zehirli gaz akıyor." ifadesini kullandı.

Soros'u "liberal Führer" olarak nitelendiren Demeter, liberal-aryan ordusunun, Soros'u Hitler'inkinden daha fazla tanrılaştırdığını vurguladı .

Makale, Brüksel'in, blok içindeki yasal normların ve insan haklarının ihlal edildiği iddiaları üzerine, Polonya ve Macaristan'a yönelik artan düşmanlığına bir tepki olarak kaleme alındı.

Demeter'e göre, Macarlar ve Polonyalılar Avrupa'nın “yeni Yahudileri” dir. Her iki ülkeye de, pandeminin ortasında bile gelecek yardımları alıkonuldu. Avrupa tarafından demokratik standartlara uymamakla suçlanıyorlar.

Varşova ve Budapeşte hükmü sosyal açıdan muhafazakar hükümetlerini hedef alan bir cadı avı olarak kınamışlardı.

YAHUDİLERİN BASKISI ÜZERİNE MAKALE GERİ ÇEKİLDİ

Demeter'in makalesi, hükümete yakınlığı ile bilinen Origo medya kuruluşunda Cumartesi yayımlanmıştı.

Demeter'in Nazi ve Yahudi benzetmeleri, Birleşik Macar Yahudi Cemaati de dahil olmak üzere Macaristan'daki birçok Yahudi cemaatinden öfkesine neden oldu. Yahudi gruplar makaleyi, "tatsız" ve "affedilemez" olarak nitelendirdi.

Demeter, gelen tepkiler üzerine makalesini geri çekti.

SOROS İKİ ÜLKEYİ ÖRNEK VERMİŞTİ

Kriz tellalı ve birçok ülkede şiddet içeren sokak olaylarının arkasındaki isim olarak anılan Soros, mayıs ayında, AB'deki olgunlaşan kurumsal hesaplaşmanın, birliğin sonu olabileceğini ileri sürmüştü.

Soros, Avrupa Adalet Divanı tarafından alınan kararları sorgulamanın, Polonya ve Macaristan gibi AB ile zaten hukukun üstünlüğü konusunda çatışmış olan diğer üye ülkeler için emsal teşkil edebileceğini söyleyerek 'AB dağılacak' tezini savunmuştu.







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