AA 26 Mart 2020 Perşembe 18:11 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 18:11

Koronavirüse karşı tedbirler ve yasal düzenlemelerin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu oturumunun açılış konuşmasını gerçekleştiren Gannuşi, "Bu olağanüstü dönemde ayrışmaya yer yok. Çünkü bu dönemin adı birlik ve zorluklarla mücadele. Bu zorluklarla mücadeledeki gücümüzün sırrı ise birliğimizdir. Ülkedeki tüm aktörlerin şu dönemde ortaya koyduğu farkındalık da bunun bir göstergesi." dedi.

Hızlı ve sürekli gelişmelerin ışığında Meclis'in seçeneklerini çok yönlü değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Gannuşi, parlamentonun gelecek dönemde alınan kararları uygulamak için çalışmalarına hız vermesinin önemine dikkati çekti.

Gannuşi, parlamentonun hükümetle sıkı bir koordinasyon içinde ülkenin çeşitli bölgelerindeki halkın " sağlık, güvenlik ve temel ihtiyaçlarının" karşılanması konusundaki yükümlülüklerini yerine getireceğini söyledi.

Devletin bu dönemde fırsatçılarla mücadelenin yanı sıra gıda, ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerinin temininde de üzerine düşen görevi yerine getireceğini belirten Gannuşi, halka da bu salgına karşı devletin aldığı "ortak sorumluluk gerektiren tedbirlere uymaları" çağrı yaptı.

Gannuşi, "Dünya bu salgından sonra eskisi gibi kalmayacak. Tıpki dünya savaşlarında olduğu gibi salgınlar da köklü değişimler ve dönüşümler getirir. Tunus halkı, birliği, dayanışması, Allah'a ve kendilerine güveniyle bütün zorlukların üstesinden gelecektir." diye konuştu.

Tunus Meclisi Genel Kurulu'nda bugün koronavirüsle mücadelede tedbirler ve yürütmenin ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemelerin görüşüldüğü bir oturum düzenleniyor.

Tunus makamları dün ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 5, vaka sayısını ise 173 olarak açıklamıştı.