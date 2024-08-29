Bu rezerv büyük bir bonus… Binlerce varil petrol ve 23 milyon kübik fit doğal gaz keşfettiler

Afrika merkezli Africa Oil+Gas Report sitesinde yer alan habere göre, ABD ve Mısır ortaklığında kurulan bir şirket Mısır'ın Kalabsha Geliştirme Bölgesinde "büyük" bir petrol ve doğal gaz keşfi yaptı. Söz konusu keşif bölgedeki Batı Fewebs-1 kuyusunda gerçekleştirildi.

MISIR'DA "BÜYÜK" BİR PETROL VE DOĞAL GAZ REZERVİ KEŞFİ YAPILDI

Şirketten yapılan açıklamada, Batı Fewebs-1 kuyusu 270 fit sondaj yapılarak test edildi. Sondaj sonrasında günlük 7 bin 165 varil petrol ve 23 milyon kübik fit doğal gaz keşfedildiği açıklandı.

Keşfin detaylarına yer verilen açıklamanın devamında, "Kuyunun elektrik kayıtları, Paleozoik bileşende toplam 462 feet net kalınlıkta hidrokarbon belirtilerinin varlığını doğruladı. Şirket 2024'ün 1. yarısı operasyon raporunda bu keşif sondajından beklentilere fazla odaklanılmamıştı " denildi.

Sondaj sürecinde yaşananlara yer verilen bilgilendirmede, "Şirket, Mısır'daki sondaj ve sondaj kulesi programlarımızı yeniden dengelemekten bahsederken, daha çok saha optimizasyonuyla ilgileniyordu. Temel üretimimizde yeni uygulanan su enjeksiyon girişimlerinden faydalandık ve sondaj kulesi kapasitesini yeniden tamamlamalar ve çevrimdışı hacimlerdeki fırsatlara yönlendirdik". İfadelerine

Haberin sonunda ise 'bu keşfin aslında bir bonus' olduğu aktarıldı.