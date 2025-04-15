Hamas, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin öneriyi teslim aldıklarını, direnişin silahlarının kırmızı çizgileri olduğunu ve bırakılmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yürütülen müzakerelere değindi.

Ebu Zuhri, "İşgalci İsrail, yeni teklifinde savaşı durdurma taahhüdünde bulunmuyor, sadece esirleri almak istiyor." dedi.

"Bize sunulan öneri bir İsrail önerisidir ve ikinci aşama müzakereleri kapsamında ilk kez direnişin silahsızlandırılmasını içermektedir." ifadesini kullanan Ebu Zuhri, Filistin direnişinin silah bırakmayacağının altını çizerek, "Direnişin silahları milyon kere kırmızı çizgimizdir, bırakılması bir kenara, dinlenmesi bile söz konusu olamaz." diye konuştu.

Ebu Zuhri, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi karşılığında tüm İsrailli esirleri teslim etmeye hazır olduklarını belirtti.

Hamas yetkilisi, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu kendi siyasi geleceği için çalışıyor ve (ABD Başkanı Donald) Trump da Gazzelileri öldürmede onun ortağıdır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın mayıs ortasında Orta Doğu'ya yapması planlanan ziyaretine işaret eden Ebu Zuhri, "Ellerinde Gazzeli kadınların ve çocukların kanı bulunan Trump'ın bölgeye ziyareti hoş karşılanmamalı." dedi.

Ebu Zuhri, Hamas'ın teslim olmayacağının altını çizerek, "Halkımızın iradesinin kırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Hamas teslim olmayacak, beyaz bayrak çekmeyecek ve işgalci İsrail'e karşı her türlü baskı aracını kullanacaktır." ifadelerini kullandı

Gazze'de yaşananları "delilik" olarak niteleyen Ebu Zuhri, bunun karşılığının da ancak benzer şekilde verilebileceğini kaydetti.

- HAMAS, ARABULUCULARDAN GELEN ÖNERİYİ İNCELEDİĞİNİ AÇIKLADI

Ayrıca, Hamas'tan yapılan açıklamada, arabuluculardan gelen önerinin incelendiği, gerekli istişarelerin ardından en kısa sürede öneriye ilişkin cevabın verileceği aktarıldı.

Yapılacak herhangi bir anlaşmanın "kalıcı ateşkes, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi, hakiki bir esir takası anlaşması, İsrail saldırılarında yıkılan yerlerin yeniden inşası için ciddi bir sürecin başlatılması ve Gazze'deki Filistin halkına uygulanan ablukanın kaldırılması" hususlarını içermesi konusunda Hamas'ın kararlı olduğu vurgulandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını kapatarak sıkı abluka uyguladığı Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana görülen en kötü insani durumun yaşandığı belirtildi.

04.51 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasını ihlal edip savaşı yeniden başlatmasının ardından kendisine yönelik kamuoyu baskısının sürmesi üzerine, Gazze'deki İsrailli esirlerin iadesi için "yoğun müzakereler" yürüttüklerini açıkladı.

04.46 İsrail'in, Gazze'de yürüttüğü savaş kapsamında ABD'den yakın bir zamanda büyük bir hava mühimmatı teslim alacağı iddia edildi.

02.59 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in 13 Nisan'da Gazze'de faaliyetteki son hastane olan ve 1 milyondan fazla kişiye sağlık hizmeti sunan El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıdan "derin endişe" duyduğunu belirtti.

01.47 İsrail'de Hava Kuvvetleri mensuplarının başlattığı ve İsrail güvenlik bürokrasisindeki farklı kurumlar ve sivil toplumdan da destek gören Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması çağrısına destek devam ediyor.

00.58 Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin öneriyi teslim aldıklarını duyuran Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, "Bize sunulan öneri bir İsrail önerisidir ve ikinci aşama müzakereleri kapsamında ilk kez direnişin silahsızlandırılmasını içermektedir." dedi. Zuhri, Filistin direnişinin silah bırakmayacağının altını çizerek, "Direnişin silahları milyon kere kırmızı çizgimizdir, bırakılması bir kenara, dinlenmesi bile söz konusu olamaz." dedi.

00.07 New York'taki Columbia Üniversitesinde Filistin kökenli bir öğrencinin daha ABD vatandaşlığı için göçmenlik ofisinde işlem yaptığı sırada gözaltına alındığı bildirildi.

00.00 Hollanda'nın Amsterdam kentinde, Amsterdam Üniversitesi'ne bağlı Maagdenhuis binası çevresinde Filistin destekçisi öğrenciler tarafından düzenlenen gösteriye polis müdahale etti. Eylem, öğrenci aktivistlerin Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli doktor Şirin El-Attar'ın adını verdikleri "Dr. Şirin El-Attar Evi" olarak yeniden adlandırdıkları binayı işgal etmeleriyle başladı. Aktivistler, düzenledikleri gösteride üniversitenin İsrailli akademik kurumlarla olan ilişkilerini sonlandırmasını talep etti. Protesto, polis müdahalesiyle sona erdi ve çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

- ⁠⁠⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1574 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 115 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 944'e yaralıların sayısı 116 bin 156'ya yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.