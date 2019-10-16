Trump'tan YPG/PKK yorumu: Melek değiller
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin, 'Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değildir. Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak 'Melek değiller' yorumunda bulundu.
- AA
Trump, Beyaz Saray'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yı kabulü sırasında, gazetecilere açıklamada bulundu.
Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Trump, "Türkiye, Suriye'ye girerse bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değil." dedi.
Trump ayrıca, Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak, "Melek değiller." yorumunda bulundu.
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