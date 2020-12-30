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Dünya

Kerkük Sağlık Müdürü Boşnak: Bu zorlu süreçte en çok Türkiye yanımızda oldu

Kerkük Sağlık Müdürü Nebil Boşnak, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında gönderdiği tıbbi malzemeler için Türkiye'ye minnettar olduklarını dile getirerek, 'Bu zorlu süreçte Irak'ın yanında en çok Türkiye oldu. Türkiye'den gelen tıbbi malzemeler dayanışma ve dostluk mesajı taşıyor.' dedi.

AA30 Aralık 2020 Çarşamba 16:23 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 16:46
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Boşnak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak'ta virüsün ilk görüldüğü yer olan Kerkük'te Türkiye'nin gönderdiği yardımlarla salgının yayılmasının önüne geçtiklerini söyledi.

Her zaman Irak'ın ve tüm halkının yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'nin salgın sürecinde de sunmuş olduğu destekle bir kez daha iyi komşuluk ve dostluğunu kanıtladığını söyleyen Boşnak, Türkiye'ye teşekkürlerini ifade etti.

- Kerkük'te salgın kontrol altında tutuluyor

Öte yandan Kerkük Sağlık Müdür Yardımcısı Ömer Kadir, kentte salgının önüne geçmek ve kontrol altında tutmak için tedbirleri artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Kadir, ilk vakanın Şubat 2020'de görüldüğü Kerkük'te, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 783, vaka sayısının da 31 bin 772 olduğunu aktardı.

Kerkük Sağlık Müdür Yardımcısı ayrıca vaka sayısında artış kaydedildiği takdirde önümüzdeki yılın başından itibaren kentte yeni kısıtlamalar uygulanacağını ve tedbirlerin artırılacağını belirtti.

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