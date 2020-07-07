star.com.tr 07 Temmuz 2020 Salı 00:06 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 00:34

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan bir şehir olan Bayan Nur'daki yetkili kimseler, bir hastanenin, ölümcül bir hastalık ihtimalinden şüphelenilen bir vakayı bildirmesinin ardından, Pazar günü bir uyarı yaptı.

Çin, büyük kemirgenlerin avlanılmasını ve yenmesini yasakladı ve halktan, şüpheli vakaların yanı sıra, hasta veya ölü dağ sıçanlarını da bildirmesini istedi.

Komşu Moğolistan da, geçen hafta, batı Khovd eyaletinde dağ eti yiyen insanlarla bağlantılı iki bubonik veba vakası bildirdi.

Rusya'nın Kazakistan, Çin ve Moğolistan ile sınır komşusu olan Altay bölgesindeki yetkililer, yetkililerin bölgeyi avlanma yasağını uygulamak ve tehlikeler konusunda uyarmak için devriye gezdiklerini aktarıldı.

Rusya'da tüketici sağlığı gözlemcisi Rospotrebnadzor'un yerel şubesinin, sınır ötesi vakaların Altay bölgesindeki insanlar için tehdit oluşturmadığını belirtti.

Ortaçağ döneminde “Kara Ölüm” olarak bilinen bubonik veba, çoğunlukla kemirgenler tarafından yayılan oldukça bulaşıcı ve çoğunlukla ölümcül bir hastalıktır. Söz konusu veba salgınları zamanla daha nadir gözlemlenmektedir.

star.com.tr