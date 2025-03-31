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Dünya

Buça'da anma töreni! Zelenski: Ukrayna, kendi halkının yaşamı için mücadele veriyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin kendi halkının yaşamını ve güvenliğini savunmak için mücadele ettiğini vurguladı. Zelenski, Buça'nın Rus ordusundan geri alınmasının üçüncü yıl dönümünde, savaşın yıkıcı etkilerine dikkat çekti.

AA31 Mart 2025 Pazartesi 18:41 - Güncelleme:
Buça'da anma töreni! Zelenski: Ukrayna, kendi halkının yaşamı için mücadele veriyor
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Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Zelenski, Kiev bölgesindeki Buça kentinin Rus ordusundan geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya, Rus işgalinin ne olduğunu gördü. Sokaklarda öldürülen insanlar, işkence gören insanlar. Sıradan evlerin avlularında bulunan mezarlar. Ukrayna, kendi halkının yaşamı için mücadele veriyor."

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da Zelenski'nin, eşi ve hükümet yetkilileri ile Buça'daki "Buça Kurbanları" anıtını ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, törene, Belçika, İngiltere, Danimarka, Estonya, İzlanda, İspanya, Litvanya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya, Hırvatistan, Çekya ve İsveç parlamentolarının başkanları, yardımcıları ve milletvekillilerinin de katıldığı ifade edildi.

Buça'nın 33 gün boyunca Rus ordusunun kontrolünde kaldığı aktarılan açıklamada, "Rus saldırganlığı bu sürede 12'si çocuk 561 sivilin hayatına mal oldu." değerlendirmesi yer aldı.

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