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Dünya

Buça'daki vahşet telsiz mesajlarında! ''Önce askerleri sorgulayın sonra vurun''

Alman Der Spiegel dergisi, Rus askerlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki Buça kentinde sivillere yönelik vahşeti telsiz mesajlarında birbirleriyle konuştuklarını yazdı.

AA7 Nisan 2022 Perşembe 11:38 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 11:38
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Dergi, Alman Dış İstihbarat Servisi'ne (BND) dayandırdığı haberinde, BND'nin Rus askerlerinin telsiz trafiğini kaydettiğini ve bir askerin diğerine kendisinin Buça'da bisikletli birini vurduğunu söylediği ileri sürüldü.

Başka bir telsiz kaydında ise bir kişinin, "Önce askerleri sorgulayın sonra vurun" dediği belirtildiği savunuldu.

BND kayıtlarının, Buça'daki vahşetin ne tesadüfi ne de kontrolden çıkan askerlerin bireysel eylemleri olmadığını gösterdiği vurgulandı.

Telsiz kayıtlarında, askerlerin vahşet ve günlük yaşamları hakkında konuştukları aktarıldı.

Haberde, Rus askerlerin konuşmalarının Buça'da çekilen fotoğrafla örtüştüğüne dikkat çekildi.

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