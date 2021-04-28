Buhari'den ABD'ye 'AFRICOM' çağrısı

AA 28 Nisan 2021 Çarşamba 07:47 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 07:47

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Buhari, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile çevrim içi görüştü.

Buhari, görüşmede Afrika'da artan güvenlik olaylarına işaret ederek ABD'den AFRICOM'un merkezini, Almanya'nın Stuttgart kentinden Afrika'ya taşımasını istedi.

Güvenlik sorunlarıyla mücadele Nijerya ve Batı Afrika ülkeleri için uluslararası toplumlarından destek isteyen Buhari, "Nijerya'daki güvenlik sorunları bizim için büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Sahel, Orta ve Batı Afrika yanı sıra Çad Gölü Havzası'ndaki mevcut karmaşıklar bizi olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.

