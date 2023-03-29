İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2023 Çarşamba / 8 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1204
  • EURO
    20,7169
  • ALTIN
    1209.39
  • BIST100
    4811.45
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bukele, 1,2 ton kokain ele geçirdiklerini belirtti
Dünya

Bukele, 1,2 ton kokain ele geçirdiklerini belirtti

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkesinden 520 deniz mil mesafede 1,2 ton kokain ele geçirdiklerini söyledi.

AA29 Mart 2023 Çarşamba 07:06 - Güncelleme:
Bukele, 1,2 ton kokain ele geçirdiklerini belirtti
ABONE OL

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bukele, Kolombiya uyruklu 3 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Gözaltına alınan 3 Kolombiyalının fotoğrafları deniz kuvvetlerimize ulaştı. 1,2 ton kokain içerdiği tahmin ediliyor.

Kokainin yakalandığı deniz koordinatlarını paylaşan Bukele, mevkidaşı Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun ismini etiketleyerek, imalı bir dokundurmada bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise Bukele'nin ismine değinmeden Twitter hesabındaki paylaşımında, kokainin Kolombiya donanmasının iş birliği sayesinde yakalandığını vurgulayarak, "Donanmanın istihbaratı ve yardımı vesilesiyle El Salvador yakınlarında bir buçuk ton daha kokain ele geçirildi." dedi.

- İKİ LİDER ARASINDA SÖZ DÜELLOSU

Kişisel sosyal medya hesaplarından birbirlerini etiketleyerek hedef alan iki lider, El Salvador'da yer alan ve Amerika kıtasının mega hapishanesi olarak nitelendirilen cezaevi nedeniyle birbirlerini suçlamıştı.

Başkent Bogota'daki bir üniversitede 2 Mart'ta konuşan Petro, "El Salvador'daki toplama kampının gençlerle dolu olduğunu sosyal medyada bulunan görüntülerde görebilirsiniz. Binlercesi hapishanede. İnsanın içini ürpertiyor." demişti.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, 10 Mart'taki açıklamasında, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun "El Salvador takıntısı" olduğunu söylemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.