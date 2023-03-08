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Dünya

Bukele: Masumları hapse atan ABD, bizim suçluları hapse atmamızdan endişe ediyor

Orta Amerika ülkesi El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, masum insanları hapse atan ABD yönetiminin, El Salvador'da suçluluğu kanıtlanmış kişilerin hapse atılmasından endişe duyduğunu söyledi.

AA8 Mart 2023 Çarşamba 11:03 - Güncelleme:
Bukele: Masumları hapse atan ABD, bizim suçluları hapse atmamızdan endişe ediyor
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Twitter hesabında paylaşımda bulunan Bukele, ABD hükümetini eleştirerek "Amerika Birleşik Devletleri, masumluğu ispat edilenleri hapse atarken bizim suçluluğu kanıtlanmış olan kişileri hapse atmamızdan endişe ediyor." ifadesini kullandı.

ABD hükümeti, 6 Mart'taki açıklamasında, Devlet Başkanı Bukele'den insan haklarına gerekli saygıyı göstermesini ve vatandaşların güvenliğini garanti altına almasını talep etmişti.

El Salvador'daki insan hakları ofisi, çoğu keyfi tutuklama olmak üzere 7 bin 900 civarında istismar şikayeti aldıklarını açıkladı.

Ülke basınında çıkan habere göre 2022'de, bir önceki yıla kıyasla cinayetler yüzde 57 azaldı.

Bukele'nin talimatıyla yapılan 40 bin kapasiteli Amerika kıtasının en büyük hapishanesine 26 Şubat'ta 2 bin çete üyesi nakledilmişti.

- HALK OHAL'DEN MEMNUN

Amerikan Merkez Üniversitesinin Ekim 2022'de yayımladığı ankete göre, El Salvadorluların yüzde 75,9'u, hükümetin olağanüstü hal (OHAL) kararını yerinde buluyor ve Bukele yönetiminin suç oranlarını azalttığını düşünüyor.

Bukele, 24 Kasım 2022'deki konuşmasında, OHAL kapsamında mart ayından bu yana 65 binden fazla kişinin tutuklandığına işaret etmiş, bu tür önlemlerin cinayetle suçlanan bazı çete mensuplarının arandığı Comasagua kentinde de işe yaradığını söylemişti.

Bu süre içerisinde tutuklu bulunan 3 bin 330'ü aşkın kişinin ise serbest bırakıldığı bildirilmişti.

El Salvador'da alınan sıkı önlemlerin ardından 2022'nin Ocak-Ekim döneminde işlenen cinayet sayısının 2021'in aynı dönemine göre yüzde 38 azaldığı belirtiliyor.

- MS13 ÇETESİ SORUMLU TUTULUYOR

El Salvador'da 27 Mart'ta bir aylığına OHAL ilan edilmiş, daha sonra bu karar her ay yenilenmişti.

Bukele, 30 Haziran'da silahlı gruplara yönelik savaşın yoğunlaşacağını söylemişti.

Ülkede mart başından bu yana çete üyelerine yönelik operasyonlarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, gözaltına alınanların sayısının 58 bini aştığı bildirilmişti.

Yetkililer, şiddetin ülkede yeniden tırmanışa geçmesinden MS13 çetesini sorumlu tutuyor.

Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor.

  • hapis
  • El Salvador

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