Bulbul 26 can aldı
Hindistan'In Odisha eyaletinde iki, Batı Bengal eyaletinde de 10 kişi şiddetli yağışın sebep olduğu afet ve kazalarda yaşamını yitirdi.
Batı Bengal’de yaklaşık 300 bin aile kasırgadan etkilenirken, eyalette toprak kayması meydana geldi. Hint yetkililer, kasırga sebebiyle çok sayıda ağacın devrildiğini, enerji nakil hatlarının koptuğunu kaydetti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaptığı açıklamada, Batı Bengal eyaleti Başkanı Mamata Banerji ile görüştüğünü belirterek “Merkezden mümkün olan tüm yardımı sağladık” ifadelerini kullandı.Bangladeş’in kıyı bölgelerinde etkili olan kasırga nedeniyle de 14 kişi öldü. Ülkenin sahil bölgelerinde 5 bin ev hasar gördü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.