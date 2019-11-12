Bulbul 26 can aldı

Batı Bengal’de yaklaşık 300 bin aile kasırgadan etkilenirken, eyalette toprak kayması meydana geldi. Hint yetkililer, kasırga sebebiyle çok sayıda ağacın devrildiğini, enerji nakil hatlarının koptuğunu kaydetti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaptığı açıklamada, Batı Bengal eyaleti Başkanı Mamata Banerji ile görüştüğünü belirterek “Merkezden mümkün olan tüm yardımı sağladık” ifadelerini kullandı.Bangladeş’in kıyı bölgelerinde etkili olan kasırga nedeniyle de 14 kişi öldü. Ülkenin sahil bölgelerinde 5 bin ev hasar gördü.