Bulgaristan Başbakanı Borisov: Hiçbir ülke DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz
Bulgaristan Başbakanı Borisov, 'Hiçbir ülke DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz' dedi.
- AA
Bulgaristan Başbakanı Borisov, "Hiçbir ülke DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz" dedi.
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