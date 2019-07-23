ABD'den F-16 alımını veto ettiler

29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7227
  • 6,3854
  • 260.642
  • 102556
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Bulgaristan Cumhurbaşkanı'ndan ABD'den F-16 alımına veto

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentonun onayladığı ABD'den F-16 uçaklarının alımına ilişkin anlaşmayı veto etti

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentonun onayladığı ABD'den 1,2 milyar dolar karşılığında 8 adet "F-16 Block 70" tipi savaş uçağının alımını öngören anlaşmayı veto etti.
 
Eski Bulgaristan Hava Kuvvetleri Komutanı da olan Radev, parlamentoya yolladığı veto gerekçelerinde ise "Bulgaristan'ın bu uçakların alımı ile uzun vadede borçlanacağını ve anlaşmanın parametreleri konusunda ulusal bir mutabakat sağlanamadığını ve bunun büyük bir endişe yarattığını" belirtti.
 
Rumen Radev, veto gerekçelerinde ayrıca, alınacak uçakların "silah ve donanımının yetersiz olacağı ve ek masrafa yol açacağını" savundu.
 
Cumhurbaşkanı Radev'in vetosunun ardından anlaşma ile ilgili karar parlamentoda yeniden görüşülüp oylamaya sunulacak.

Filistinliler İsrail´in davetlisi Suudi gazeteciyi Aksa´dan kovdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Emniyette terfiler belli oldu

Emniyette terfiler belli oldu

S&P'den İngiltere'ye uyarı

S&P'den İngiltere'ye uyarı

Çarpıcı hamle! ABD ile yapılan anlaşmayı veto etti

Çarpıcı hamle! ABD ile yapılan anlaşmayı veto etti

İşte Notre Dame'ın yeniden yapım görüntüleri

İşte Notre Dame'ın yeniden yapım görüntüleri

ABD, İran'a ait ikinci bir İHA daha düşürdü

ABD, İran'a ait ikinci bir İHA daha düşürdü

Ringde aldığı darbelerle öldü

Ringde aldığı darbelerle öldü

ABD'den F-16 alımını veto ettiler

ABD'den F-16 alımını veto ettiler

Hakan Atilla Türkiye'ye dönüş için yola çıkıyor

Hakan Atilla Türkiye'ye dönüş için yola çıkıyor
 

POPÜLER HABERLER

Polis, kalbi duran bebeği böyle hayata döndürdü

Polis, kalbi duran bebeği böyle hayata döndürdü

Yetenekli insanlar ve büyüleyen eserleri

Yetenekli insanlar ve büyüleyen eserleri

Beğeni rekorları kıran fotoğrafların arka perdesi

Beğeni rekorları kıran fotoğrafların arka perdesi

La Casa de Papel'den yeni fotoğraflar

La Casa de Papel'den yeni fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA