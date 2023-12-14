Bulgaristan Cumhurbaşkanı'ndan Sovyetler Birliği anıtının kaldırılmasına tepki: Tarihi silme girişimi

Bulgaristan haber ajansı BTA'nın haberine göre, Radev, SSCB anıtının kaldırılmasına ilişkin basına yaptığı açıklamada, "Anıtın barbarca tahrip edilmesi yalnızca tarihi silmeye yönelik bir girişim değil aynı zamanda toplumsal çatışmayı da artırıyor." ifadesini kullandı.

Bir anıtın yıkılmasının kaçınılmaz olarak başka anıtların da yıkılmasına yol açacağını savunan Radev, Bulgar halkının, tarihlerine zarar verilirken bu duruma kayıtsız kalmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

ANITIN KALDIRILMASI



Sofya Valisi Vyara Todeva, 13 Aralık'ta yaptığı açıklamada, yaklaşık 70 yıl boyunca hiç restore edilmeyen Sovyet ordusuna ait anıtın figürlerinde ciddi çatlaklar oluştuğunu belirtmişti.

Todeva, anıtın tamamının sökülmesinin en az bir ay süreceğini ve figürlerin Sofya'daki Sosyalist Sanat Müzesi'ne götürülerek orada sergileneceğini kaydetmişti.

Anıtın kaldırılmasında görevli işçiler, 45 metre yüksekliğindeki eserin tepesinde otomatik tüfek tutan bir Sovyet askeri, çocuğuyla duran bir kadın ve bir işçiyi gösteren figürleri kaldırmıştı.

Söz konusu anıtın kaldırılmasını destekleyenler ile karşı çıkanlar arasında olası çatışmaları önlemek üzere bölgeye kolluk kuvvetleri sevk edilmişti.