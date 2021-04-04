Bulgaristan halkı milletvekili seçimleri için sandık başında

AA 04 Nisan 2021 Pazar 09:06 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 09:09

Ülkenin 1989 yılında demokrasiye geçmesinden sonra 11. kez düzenlenen seçim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 07.00'de başladı.



Ülkede 12 bin 630, yurt dışında ise 465 seçim merkezi açıldı. İlk kez kağıt pusulaya alternatif olarak 9 bin 398 seçim makinası kuruldu.

Vatandaşlar 30 parti ve koalisyonun gösterdiği 6 bin 895 aday arasında seçimlerini yapıyor.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov hükümetinde 4 yıldır iktidar ortağı olan ırkçı ve aşırı milliyetçi Vatanseverler Birliği (OP) koalisyonu baskısı nedeniyle arasında Türkiye'nin de bulunduğu, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde kurulan sandık sayısı 35 ile sınırlandırıldı.

Kalabalık göçmen kitlesinin yaşadığı Türkiye'de, bu önlem yüzünden oy verme sürecinde sıkıntı yaşanmasından endişe ediliyor.

Karantinada bulunan 2 bin 500 kişi seyyar sandıklarda oy verebilecek. 31 seçim bölgesinde sandık başında görev yapacak 80 bin kişilik personelin yarısı gönüllü olarak Kovid-19'a karşı aşılandı. Seçim yerlerinde her türlü güvenlik ve sağlık önlemleri alındı.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, seçim güvenliğini sağlamak üzere 20 bin polis görevlendirdi. Seçimleri izlemeleri için yerli ve yabancı 3 bini aşkın gözlemci akredite edildi.

Oy verme işlemi saat 20.00'de tamamlanacak ve Merkez Seçim Komisyonu kararıyla bu süre en fazla bir saat uzatılabilecek.