Dünya

Bulgaristan Meclisi'nin yeni başkanı belli oldu

Bulgaristan Parlamentosu, istifa eden eski Meclis Başkanı Natalya Kiselova'nın yerine Raya Nazaryan'ı seçti.

29 Ekim 2025 Çarşamba 16:03
Bulgaristan Meclisi'nin yeni başkanı belli oldu
Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) Milletvekili Kiselova, genel oturumun başında söz alarak istifasını sundu.

İstifa eden eski Meclis Başkanı Natalya Kiselova

Kiselova, "Gergin bir ortamda nasıl davranılması gerektiğini gösterip görevden çekiliyorum." ifadesini kullandı.

Bulgaristan'daki üç partili iktidar koalisyonunun lider partisi olan Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), Meclis Başkanlığı için kendi milletvekilleri Raya Nazaryan'ı aday gösterdi.

Seçilen yeni başkan Raya Nazaryan

240 üyeli mecliste 220 milletvekilinin katıldığı oylamada Nazaryan, 129 oyla parlamento başkanlığına seçildi. Oylamada, 77 "aleyhte" oy kullanılırken 14 milletvekili çekimser kaldı.

İktidar koalisyonunun "dönüşümlü" olmasına karar verdiği parlamento başkanlığı görevine seçilen Nazaryan'ın, görev süresi 10 ay.

  • Bulgaristan Parlamentosu
  • Natalya Kiselova
  • Raya Nazaryanı

