İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2024 Perşembe / 3 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,4816
  • EURO
    36,5921
  • ALTIN
    2592.39
  • BIST100
    10120.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bulgaristan sapkın LGBT terörüne geçit vermedi
Dünya

Bulgaristan sapkın LGBT terörüne geçit vermedi

Bulgaristan Parlamentosu, okullarda LGBT propagandasını yasaklayan yasal düzenlemeyi kabul etti.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 15:52 - Güncelleme:
Bulgaristan sapkın LGBT terörüne geçit vermedi
ABONE OL

Parlamentoda, Vazrazhdane Partisi tarafından önerilen eğitim yasasında değişiklik öngören düzenleme görüşüldü.

Yapılan oylamada, yasal değişiklik teklifi 8'e karşı 154 oyla kabul edildi.

9 milletvekili çekimser oy kullandı.

Kanun değişikliğiyle, okullarda LGBT propagandası yapılması ve "biyolojik olmayan cinsel yönelim" konusunun işlenmesi yasaklandı.

Kabul edilen metinde, "farklı cinsiyet kimliği tanımlarıyla ilgili fikir ve görüşlerin doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde propaganda, tanıtım ve kışkırtılması yasaklanmıştır." ifadesi yer aldı.

Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) Lideri Korneliya Ninova, düzenlemeyle ülkedeki LGBT lobisinin etkisinin azalacağını söyledi.

Ninova, parlamentonun İstanbul Sözleşmesi'ni de onaylamadığını anımsatarak, "Çocuklara dokunmayın. Ellerinizi Bulgar çocuklarının üzerinden çekin." dedi.

Ninova, Bulgaristan Anayasa Mahkemesi, Ortodoks Kilisesi, Müslümanların Başmüftülüğü ve diğer kurumsal otoritelerin İstanbul Sözleşmesi'ne karşı kesin tavır aldıklarını anımsattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.