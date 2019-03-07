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Bulgaristan TürkAkım’a katılmak istiyor

Sofya’ya iki günlük ziyaret gerçekleştiren Rusya Başbakanı Medvedev, Bulgaristan Başbakanı Borisov’la enerji sektörü üzerine müzakereler gerçekleştirdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller ve Rosatom İcra Kurulu Başkanı Aleksey Likhachev ile Bulgaristan’a iki günlük bir ziyaret gerçekleştiren Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’la enerji sektörü üzerine yoğun bir müzakere süreci geçirdi.
 
TürkAkım hattına katılmak isteyen Bulgaristan’a “bunun kesinlikle mümkün olduğunu” söyleyen Rusya Başbakanı Medvedev, “Fakat bunun olabilmesi için, eski tecrübelerimize bağlı olarak Brüksel’den alınması gereken birtakım garantilere ihtiyaç duyuyoruz.” diye konuştu.
 
Rusya ve Bulgaristan sahillerini birbirine bağlayacak olan Güney Akım boru hattı projesi, Avrupa Birliğinin (AB) baskıları sonucunda 2014 yılında durdurulmuştu. Bu ise, Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesinin ardından Brüksel ve Vaşington’un artan endişeleri sonucunda gerçekleşmişti.
 
Sofya ile Moskova yönetimlerinin böylesi projelerde iş birliği yapmasından endişelenen Brüksel, Bulgaristan’ın Rusya’ya karşı geleneksel cömert tavrının Avrupa’nın başına iş açabileceğinden korkuyor.
 
Bulgaristan’ın 2007 yılında AB’ye girişinden kısa bir süre önce Rusya’nın AB Büyükelçisi Vladimir Chizhov, esprili bir dille Bulgaristan’ı “Bizim AB içerisindeki Truva atımız.” diye nitelendirmişti.
 
Rusya Başbakanı Medvedev’in ziyaretinden hemen önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i ağırlayan Bulgaristan Başbakanı Borisov, Başbakanlık binasında düzenlenen ortak basın toplantısında, “Bulgaristan Rusya'nın NATO'daki Truva atı değil, tam tersi NATO'nun en disiplinli üyelerinden biridir.” diye konuşmuştu.

Başkan Erdoğan 6 Mart Çarşamba 21.00´de, 24 ve 360 ortak yayınında

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