Bulgaristan yatırım karşılığı pasaport uygulamasına son veriyor

AA 14 Ocak 2022 Cuma 15:00 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 15:00

Parlamentonun onayına sunulacak yasa tasarısının gerekçelerine göre, "altın pasaport" olarak tanımlanan söz konusu uygulama ülkeye reel yatırım getirmedi.

Konuya ilişkin yapılan analizler, 2013-2021 yıllarında ülkeye en az 1 milyon leva (513 bin avro) bedelinde yatırım yapma koşuluyla, çoğu Rusya ve Orta Doğu kökenli 103 kişiye vatandaşlık ve pasaport verildiğini gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) alanında serbest dolaşım hakkından yararlanmak üzere "yatırımcıların" büyük bir bölümü vatandaşlık edinmek üzere devlet tahvili satın aldı, ancak pasaport alır almaz söz konusu tahvilleri sattı. Şüphe uyandıran bu durumun Devlet Milli Güvenlik Ajansı tarafından (DANS) 2019 yılında soruşturulmasının ardından 7 kişinin pasaportlarına el konuldu.

Hükümet 2021 yılına kadar pasaport sahibi 97 yatırımcının 78'inin reel hiçbir yatırım yapmadığını tespit etti. Pasaportu alır almaz yatırımcıların büyük bir bölümü yatırımlarını geri çekip çeşitli AB ülkelerine giderken, bazıları da banka teminatı olarak yatırdıkları parayı geri çekti.

Bulgaristan'da 2021 yılına kadar süren eski Başbakan Boyko Borisov'un 12 yıllık iktidarı sırasında seçkin kişilere imtiyaz sağlayan "altın pasaport" uygulamasının ülkeye neredeyse hiçbir yatırım sağlamadığı belirlendi.

AB ortakları ve NATO müttefikleri bu uygulamaya son vermesi için Bulgaristan'a sürekli baskı uyguluyor. Ülkenin Schengen alanına kabul edilmesinin önünde en büyük engellerden biri olarak gösterilen altın pasaport uygulamasının, çok sayıda yolsuzluk girişimlerinde paravan olarak kullanıldığı ileri sürülüyor.

Uygulamanın iptali için yasa tasarısının en kısa zamanda parlamentodan geçmesi bekleniyor.

AB'de Bulgaristan'ın yanı sıra Malta ve Güney Kıbrıs'ta yabancılara yatırım karşılığı altın pasaport veriliyor.