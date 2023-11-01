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Dünya

Bulgaristan'da 'casusluk' skandalı! Rus gazeteciyi sınır dışı edildi

Bulgaristan Devlet Milli Güvenlik Ajansının (DANS) kararıyla Rus gazetesi Rossiyskaya Gazeta'nın Sofya muhabiri Aleksandar Gatzak,'casusluk' yaptığı gerekçesiyle sınır dışı edildi.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 17:07 - Güncelleme:
Bulgaristan'da 'casusluk' skandalı! Rus gazeteciyi sınır dışı edildi
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DANS'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Bulgaristan'da Rusya lehine istihbarat topladığı tespit edilen gazeteci Gatzak'ın, aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) ülkelerine girişinin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, DANS'ın aldığı kararla Rossiyskaya Gazeta'nın Sofya muhabiri Gatzak'ın sınır dışı edildiği belirtildi.

Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR), Gatzak'ın, Bulgaristan'ın milli güvenliğini tehdit edebilecek nitelikte, Rusya lehine "casusluk" yaptığının tespit edilmesi üzerine bu gazeteciye Dışişleri Bakanlığından verilen akreditasyonun eylülde iptal edildiğini bildirdi.

BNR, Gatzak'ın daha sonra DANS'a çağrıldığını ancak kendisinin Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğine sığındığını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gatzak'ın sınır dışı edilme kararına tepki göstererek Rusya'nın, karşılık olarak önlemler alacağını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Moskova ile Sofya arasındaki ilişkiler gerginlik döneme girmişti.

Bulgaristan, savaşın başından bu yana "ülkenin milli güvenliğini tehdit ettikleri" gerekçesiyle 84 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek sınır dışı etmişti.

  • Bulgaristan DANS
  • Rossiyskaya Gazetanın Sofya muhabiri
  • Gatzak casusluk

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