Bulgaristan'da erken genel seçimde oy kullanma süreci devam ediyor

Makine veya kağıt pusula ile oy kullanılan seçimde Cumhurbaşkanı Rumen Radev, makineyi tercih etti.

Son 4 seçimde parlamentoda hükümet kurulamadığını anımsatan Radev, "Umarım, nihayet sağduyu ve gerçeklere dayalı prensipler, Bulgaristan'daki politikaya ağır basar." dedi.

Radev, devletin ve vatandaşların çıkarlarının ön planda olması gerektiğine işaret ederek, "Bugün yapılabilecek en önemli şey, sandık başına gitmektir." diye konuştu.

Geçici hükümetin Başbakanı Gılıb Donev, oy kullandıktan sonra yeni parlamento hükümet kurabilirse görevini seve seve yeni başbakana devretmeye hazır olduğunu söyledi. Seçmenlerin yorgunluğunu göz önünde bulunduran Donev, "Oy kullanmaktan korkmayın, seçimlerin organizasyonu fevkalade iyi." dedi.

Kamuoyu araştırma şirketleri, ülkenin 240 üyeli parlamentosuna yüzde 4 barajını aşacak en az 5 partinin girmesini bekliyor.

Ülkenin 49'uncu parlamentosunda ilk iki siyasi gücün arasında olması beklenen Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) koalisyonunun eş başkanlarından Atanas Atanasov, ülkenin son 2 yıldır Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından yönetildiğini ima ederek, "Parlamenter cumhuriyetimizin yeniden ayağa kalkması için oy verdim. İktidarın parlamenter denetim altına geri dönmesi şart." ifadelerini kullandı.

Daha önce 12 yıl başbakanlık yapan Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi lideri Boyko Borisov, yeni parlamentoda en büyük gruba sahip olmak istediklerini açıkladı.



Borisov, şunları söyledi:

Seçim sonrası politikacılar akılcı davranıp hükümet kurmamaları durumunda bunun neticeleri devletimizin intiharı olur. Savaşın sürdüğü ve mal temini sıkıntılarının yaşandığı bir ortamda bizim yerimiz demokratik dünyanın yanındadır."

Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisinin lideri Korneliya Ninova da "Daha yüksek gelirler ve daha düşük fiyatlar, yerel üretime destek, savaşın durması, çocuklarımızın eş cinsellik ideolojisinden uzaklaştırılmaları, devlette istikrar ve güvenlik olması için oy kullandım." diye konuştu.

- HÖH PARTİSİNİN TUTUMU

Bulgaristan'da Türk ve Müslüman seçmenlerin geleneksel olarak desteklediği Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin Genel Başkanı Mustafa Karadayı da "Akılcılık, sorumluluk ve diyalog için oyumu verdim. İçinde bulunduğumuz siyasi krizden çıkmamız gerek çünkü bu krizden çıkmazsak diğer sorunları da çözemeyeceğiz." dedi.

Karadayı, seçim kampanyasında Türkiye'de yaşayan seçmenlerden de kararlı destek beklediğini söylemişti. Yeni parlamentoda hükümete dahil olmak istediklerini belirten Karadayı, bu doğrultuda milletvekili sayılarını 36'dan en az 40'a çıkartmak istediklerini söylemişti.

Bulgaristan'da ve yurt dışında kayıtlı 6 milyon 600 bin seçmen, 21 parti ve koalisyon arasında tercih yapıyor.

Sandıklar, saat 20.00'de kapanacak.