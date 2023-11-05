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Dünya

Bulgaristan'da halk ikinci tur seçimleri için sandığa gidecek

Bulgaristan'da vatandaşlar, ilk turu 29 Ekim'de yapılan yerel seçimlerin ikinci turu için oy kullanmaya başladı

AA5 Kasım 2023 Pazar 11:21 - Güncelleme:
Bulgaristan'da halk ikinci tur seçimleri için sandığa gidecek
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SOFYA (AA) - Bulgaristan'da vatandaşlar, ilk turu 29 Ekim'de yapılan yerel seçimlerin ikinci turu için oy kullanmaya başladı.

Kayıtlı seçmen sayısının 6 milyon civarında olduğu ülkede, 67 siyasi parti ve koalisyon, köy muhtarı, belediye meclis üyesi ve belediye başkanlıkları için rekabet ediyor.

İlk turda hiçbir adayın yüzde 50 barajına ulaşamadığı seçim bölgelerini kapsayan ikinci turda başkent Sofya ile ülkenin diğer büyükşehirleri Varna ve Filibe'nin belediye başkanlıkları önem arz ediyor. Sofya'da, iktidar koalisyonu ortağı olan Avrupa Birliği (AB) ve NATO yanlısı Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakının adayı Vasil Terziev, komünist ve diğer sol güçlerin aday gösterdiği Vanya Grigorova ile yarışıyor.

Ülke genelinde sandık kurulan 7 bin 250 seçim yerinin 5 bin 900'ünde kağıt pusula veya makinayla oy kullanılabilecek. Nüfusu 300'den az olan yerleşim yerlerinde ise sadece kağıt pusula kullanılacak.

Türk ve Müslümanların çoğunluğunu oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, oy pusulasında 57. sırada yer alıyor.

HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, partisinin 38 olan belediye başkanı sayısını en az 40'a çıkarmayı hedeflediklerini bildirmişti.

HÖH partisinin geleneksel olarak güçlü olduğu Kırcaali bölgesinde HÖH adayı Erol Mümün ilk turda seçilmişti.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 20.00'ye kadar devam edecek.

Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) seçimin nihai sonuçlarını 7 Kasım'da açıklayacak.

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