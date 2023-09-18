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Dünya

Bulgaristan'da karaya vuran bomba yüklü İHA imha edildi

Bulgaristan Deniz Kuvvetleri, ülkenin Karadeniz sahilinde patlayıcı yüklü bir dron imha etti.

AA18 Eylül 2023 Pazartesi 14:42 - Güncelleme:
Bulgaristan'da karaya vuran bomba yüklü İHA imha edildi
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Bulgaristan'ın kuzeydoğusunda Romanya sınırına yakın Karadeniz sahilindeki Tülenovo köyünde bir otel işletmecisi karaya vuran, ağır hasarlı 3,5 metrelik dronu fark etti.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri ekipleri ihbar üzerine sabah saatlerinde olay yerine ulaştı.

Ekipler, dronun üzerinde 82 milimetrelik bir patlayıcı olduğunu tespit etti.

Patlayıcı, uzaktan kontrollü şekilde imha edildi.

Savunma Bakanı Todor Tagarev, dronun nereden gönderildiğinin tespit edilmediğini ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilişkili olduğunu açıkladı.

Tagarev, imha çalışmalarının gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak yapıldığını belirtti.

İmha çalışmalarının gece saatlerinde yapılmasının ekip açısından risk teşkil ettiğine dikkati çeken Tagarev, "Dolaysıyla gündüz çalıştık. Böyle olaylar her hafta yaşanıyor." dedi.

  • Bulgaristan Deniz
  • Patlayıcı dron
  • Karadeniz sahil

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