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Dünya

Bulgaristan'da Kovid-19 önlemleri hafifletiliyor

Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler gevşetiliyor.

AA29 Mayıs 2020 Cuma 13:11 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 13:12
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Kovid-19 Ulusal Kriz Masası üyesi Devlet Sağlık Başmüfettişi Doç. Dr. Angel Kunçev, yurt dışından ülkeye gelenlere uygulanan 14 günlük zorunlu karantinanın 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği (AB) üyesi 8 ülke haricindeki diğer ülkeler için kaldırılacağını duyurdu.

Kunçev, kararın Stokholm merkezli Avrupa Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Kontrol Merkezinin verileri temelinde alındığını vurgulayarak, son iki haftada en fazla vakanın kaydedildiği 8 AB üyesi ülke İsveç, İngiltere, Belçika, İrlanda, Portekiz, İtalya, İspanya ve Malta'dan gelenlere, 14 günlük karantina uygulamasına devam edileceğini ekledi.

Karantina uygulamasından, 20 AB ülkesi ile Bulgaristan'ın komşusu olan Sırbistan ve Kuzey Makedonya'dan gelenler muaf tutulacak.

Öte yandan ülkede Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 8 artarak 2 bin 485'e çıktı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 artarak 136'ya ulaştı, toplam 1015 kişi sağlığına kavuştu.

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