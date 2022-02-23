Bulgaristan'da Kovid-19 protestosu

AA 23 Şubat 2022 Çarşamba 18:15 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 18:15

Rus yanlısı, popülist ve aşı karşıtı Yeniden Doğuş Partisi, Bakanlar Kurulu binası önünde bir miting düzenledi.

Miting, hükümetin Kovid-19 önlemlerine karşı protestoya dönüştü.

Eylemciler, Kovid-19 önlemlerinin bir an evvel kaldırılmasına istedi.

Yeniden Doğuş Partisi lideri Kostadin Kostadinov, burada yaptığı konuşmada, 20 Mart'tan sonra tamamen kaldırılacak önlemlerin "daha erken kaldırılması" talebinde bulundu.

Kostadinov, öğrencilere uygulanan ve şimdiye kadar bütçeye 40 milyon avroya yakın yük olan testlerin "gereksiz olduğunu" söyledi.

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, göstericilerin yanına gelerek, taleplerini dinlemeye ve diyaloga hazır olduğunu bildirdi.

Petkov, "Bakın, Bulgarların nüfusu 6,5 milyon kaldı. Artık aramızda iletişim kurmak zorundayız. Her konuda paramparça fikirlerle bölünüp birbirimizi taşlayamayız. Sizlere, yukarıdaki ofisimin penceresinden bakmıyorum, yanınıza geldim ve konuşmak istiyorum." dedi.

Kostadinov, partilileri sakinleştirmeye çalıştı ancak mitinge katılanlar Başbakan Petkov'u yuhaladı.

Eylemciler, "İstifa" sloganı atarak Petkov'un konuşmasını dinlemedi.

Göstericiler, daha sonra parlamento binasına yürüyerek bir süreliğine caddedeki trafiği engelledi.

Gösteriye dönüşen miting, olaysız sona erdi.

Bulgaristan yönetimi, 20 Mart'tan itibaren kapalı, toplu alanlar ve toplu taşımacılıkta maske kullanma zorunluluğu dışında tüm önlemleri kaldırma kararı almıştı.

Ülkede son 24 saate 4 bin 667 yeni vaka kaydedildi, 60 kişi öldü.

Salgının başından bu yana toplam 35 bin 245 kişi Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybetti.