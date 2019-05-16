Bulgaristan’da Osmanlı yadigarı cami yıkılmak üzere

Bulgaristan’ın Köstendil kentinde 1531 yılında inşa edilen ve yaklaşık 50 yıl önce ülkedeki komünist rejim döneminde ibadete kapatılan Fatih Sultan Mehmet Camii, yıkılmak üzere. Bulgaristan Başmüftülüğü’ne bağlı Yüksek İslam Şura Başkanı Vedat Ahmet, Köstendil Belediyesi’nin mülkiyetinde olması nedeniyle Başmüftülük kurumu olarak tarihi camiyle ilgili herhangi bir müdahalede bulunamadıklarını belirtti.

Bakımsızlıktan yıkılmak üzere olan Fatih Sultan Mehmet Camii’nin ülkedeki Müslümanlara iadesi için yargı yoluna gittiklerini kaydeden Vedat Ahmet, bu yöndeki çabaların sürdüğünü ifade etti.

Caminin yenilenmesi gerektiğinin yıllardır dile getirildiğini hatırlatan Şura Başkanı Ahmet, “Fatih Sultan Mehmet Camii’nin, Bulgaristan ile Türkiye arasında imzalanan taşınmaz kültür mirasının korunması kapsamında restore edilmesi konusu yıllardır gündemde, ancak bugüne kadar fiilî bir adım yok. Bu aşamada yargı süreci uzun süreceği belli olduğu için Bulgaristan devletinin tarihî ve kültürel değeri çok yüksek olan bu eserin yıkılmasını önleyecek tedbirler alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin birçok kültür mirasına sahip çıktığını hatırlatan Ahmet, “Bu konuda özellikle Türkiye’nin farklı ülkelerdeki Türk İslâm eserlerini koruma çabalarından da istifade etmek gerekiyor. Komşu ülkeler bunu yapıyor, sonuçta kazanıyorlar. Birtakım yersiz korkuların esaretinden kurtulup elimizdeki imkân ve fırsatları değerlendiremiyoruz” diye konuştu.

Onlarca yıldır bakımsız kalan, bir bölümü yıkılan Köstendil’deki Fatih Sultan Mehmet Camii’nin süslemeleri ise hasar gördü veya çalındı.