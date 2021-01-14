Bulgaristan'da seçim heyecanı

AA 14 Ocak 2021 Perşembe 20:41 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 20:41

Cumhurbaşkanı Radev, halka seslenişinde, parlamento seçim tarihini belirleyen bir kararname imzaladığını belirterek "Geçen yıl başlayan olaylar (protesto gösterileri), Bulgarların, bir an önce ülkeyi demokrasi rayına yeniden oturtacak değişim talebini gösterdi. Ben de bu talebi destekliyorum." dedi.

Başbakan Boyko Borisov hükümetine karşı sert muhalif çizgide siyaset yürüten Radev, ülkenin derin bir kriz içinde olduğuna, modernleşme yönünde reformların yapılması gerektiğine, halkın saygı duyacağı bir parlamento ve hükümetin varlığının önemine dikkati çekti.

Ayrıca Radev, halkın çevrim içi veya mektupla oy kullanabilmesi, karantinadakiler için seyyar sandık uygulaması gibi yönetmelerin belirlenmesinin önemine değindi.