Bulgaristan'da silah sanayisi bölgelerinde güvenlik önlemleri artırıldı

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, devlete ait ve özel askeri sanayinin tüm birimlerinde gerekli önlemlerin alınması için Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve İtfaiye Müdürlüğüne talimat verildiği duyuruldu.

Açıklamada, silah sanayisi tesislerinin ve mühimmat depolarının çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Alınan tedbirler çerçevesinde ilgili kurumlardan karma uzman ekipler oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, ekiplerin tesisleri ziyaret ederek gerekli koordinasyonu sağlayacağı aktarıldı.

Ekonomi ve Sanayi Bakanı Bogdan Bogdanov, bugün Sopot şehrindeki ülkenin en büyük silah fabrikası VMZ'yi ziyaret etti ve önlemler konusunda incelemelerde bulundu.

MÜHİMMAT DEPOLARINDA YANGINLAR

Bulgaristan'ın doğusunda Karnobat şehrindeki bir özel şirketin mühimmat deposunda 24 Haziran'da çıkan yangın, savunma sanayisindeki güvenlik sorunlarını yeniden gündeme getirdi.

Hasarın oluştuğu depoda, Gürcistan ve Ukrayna'ya ihracat edilecek ürünlerin bulunduğu açıklanmıştı.

Savcılık, yangını "sabotaj" olarak nitelemiş ve daha önceki benzer olaylara karışan şüphelilerin, Rus askeri istihbaratına çalıştığını öne sürmüştü.

Yangın, Bulgaristan'ın, Avrupa Birliğinin (AB), Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi yollama inisiyatifine katılacağını bildirmesinden bir gün sonra meydana gelmişti.