İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2023 Pazartesi / 8 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,4765
  • EURO
    27,8079
  • ALTIN
    1578.22
  • BIST100
    5673.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bulgaristan'da silah sanayisi bölgelerinde güvenlik önlemleri artırıldı
Dünya

Bulgaristan'da silah sanayisi bölgelerinde güvenlik önlemleri artırıldı

Bulgaristan hükümeti, ülkenin silah sanayisi tesisleri ile mühimmat depolarının çevresindeki güvenlik önlemlerini artırdı.

AA26 Haziran 2023 Pazartesi 10:22 - Güncelleme:
Bulgaristan'da silah sanayisi bölgelerinde güvenlik önlemleri artırıldı
ABONE OL

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, devlete ait ve özel askeri sanayinin tüm birimlerinde gerekli önlemlerin alınması için Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve İtfaiye Müdürlüğüne talimat verildiği duyuruldu.

Açıklamada, silah sanayisi tesislerinin ve mühimmat depolarının çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Alınan tedbirler çerçevesinde ilgili kurumlardan karma uzman ekipler oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, ekiplerin tesisleri ziyaret ederek gerekli koordinasyonu sağlayacağı aktarıldı.

Ekonomi ve Sanayi Bakanı Bogdan Bogdanov, bugün Sopot şehrindeki ülkenin en büyük silah fabrikası VMZ'yi ziyaret etti ve önlemler konusunda incelemelerde bulundu.

MÜHİMMAT DEPOLARINDA YANGINLAR

Bulgaristan'ın doğusunda Karnobat şehrindeki bir özel şirketin mühimmat deposunda 24 Haziran'da çıkan yangın, savunma sanayisindeki güvenlik sorunlarını yeniden gündeme getirdi.

Hasarın oluştuğu depoda, Gürcistan ve Ukrayna'ya ihracat edilecek ürünlerin bulunduğu açıklanmıştı.

Savcılık, yangını "sabotaj" olarak nitelemiş ve daha önceki benzer olaylara karışan şüphelilerin, Rus askeri istihbaratına çalıştığını öne sürmüştü.

Yangın, Bulgaristan'ın, Avrupa Birliğinin (AB), Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi yollama inisiyatifine katılacağını bildirmesinden bir gün sonra meydana gelmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.