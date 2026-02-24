Bulgaristan'da tüm bölge valileri değişti

Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan kararla Bulgaristan'ın tüm bölgelerinde valiler değiştirildi.

Kararı eleştiren Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi Milletvekili Toma Bikov, basına yaptığı açıklamada, geçici hükümetin valileri değiştirme kararının adil seçimleri garanti etmediğini ve bu adımın hükümetin tarafsızlığı konusunda soru işaretleri oluşturduğunu savundu.

Vali değişikliğine karşı olmadıklarını belirten Bikov, "Bölge valilerinin değiştirilmesi konusunda bir sorunumuz yok. Ancak 28 bölge valisinin 28'i de doğrudan Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) İttifakı'yla bağlantılı kişiler." dedi.

Gyurov hükümetinin tek bir siyasi güç için çalıştıklarını düşündüklerini belirten Bikov, "Bunun PP-DB olduğu yapılan atamalardan anlaşılıyor. Onlarla bu kadar doğrudan bağlantılı olmayan en az 3-4 kişinin atanabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.