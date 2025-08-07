İSTANBUL 30°C / 24°C
Dünya

Bulgaristan'da yangın faciası: 30 dönümlük alana yayıldı

Bulgaristan'ın güneyindeki Sakar Dağı bölgesinde 30 bin dönümlük alana yayılan yangınla mücadele sürüyor.

AA7 Ağustos 2025 Perşembe 10:46
Bulgaristan'da yangın faciası: 30 dönümlük alana yayıldı
Atılan izmaritten çıktığı tahmin edilen ve 2 gündür süren yangını söndürme çalışmalarını koordine eden Hasköy Bölge Valisi Stefka Zdravkova, yaptığı basın açıklamasında, gündüz çıkan şiddetli sıcak rüzgarın çalışmaları olumsuz etkilediğini belirtti.

Zdravkova, yangının dün uluslararası Meriç Otoyolu'nu ve hatta, yanından akan Meriç Nehri'ni aştığını ve bundan dolayı otoyolun bir bölümünün geçici olarak trafiğe kapatıldığını söyledi.

Trafik polisleri, Türkiye'deki tatillerinden dönüp Avrupa ülkelerine gidenlerin yoğun olduğu bir dönemde, otoyolun Harmanlı ile Lyubimets kasabaları arasındaki bölümündeki trafiği birkaç saatliğine başka güzergahlara yönlendirdi.

Bölgede 4 yerleşim yerinde kısmi afet durumu ilan edildi.

Bir kısmı Sakar Dağı'nın ulaşımı güç bölgeleri de dahil 30 bin dönüm alana yayılan yangına, Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 helikopter ve İsveç'ten gönderilen 2 uçakla müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına 17 itfaiye aracıyla çok sayıda personel ve gönüllü yardım ediyor.

