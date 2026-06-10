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Dünya

Bulgaristan'dan Ukrayna kararı! Sofya, Kiev'e silah desteğini kesiyor

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, hükümetin Ukrayna'ya yönelik silah desteğini sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Çözümün askeri yollarla sağlanamayacağına inandıklarını ifade eden Radev, 'Diplomatik bir çözüm aranması çağrısında bulunuyoruz.' dedi.

İHA10 Haziran 2026 Çarşamba 14:27 - Güncelleme:
Bulgaristan'dan Ukrayna kararı! Sofya, Kiev'e silah desteğini kesiyor
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Bakanlar Kurulu toplantısının açılışında konuşan Bulgaristan Başbakanı Radev, ülkesinin Ukrayna'ya bugüne kadar yeterince destek verdiğini söyledi.

Radev, "Ülkemiz bu kanlı savaş nedeniyle sosyal ve ekonomik zararlar görmeye devam ediyor. Barışçıl bir çözümün askeri yollarla sağlanamayacağına inanıyoruz. Bu nedenle bir kez daha kapsamlı ve gerçekçi bir yaklaşım benimsenmesi ve diplomatik bir çözüm aranması çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, dün yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya artık silah göndermeyeceğini duyurmuş, tarafların müzakere masasına oturarak adil bir barış araması gerektiğini ifade etmişti.

  • Ukrayna
  • Diplomatik çözüm
  • Rumen Radev
  • Silah desteği

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