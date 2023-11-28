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Dünya

Bulgaristan'ın nüfusu azalıyor

Bulgaristan'da Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumu (NOI) ve Milli İstatistik Enstitüsü (NSI) verileri nüfusun yaşlandığını ve azaldığını ortaya koydu.

AA28 Kasım 2023 Salı 12:50 - Güncelleme:
Bulgaristan'ın nüfusu azalıyor
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NOI'den verilere ilişkin yapılan açıklamada, son sayımın yapıldığı 2021'de nüfusun 6 milyon 520 bin olduğuna işaret edilerek emeklilerin sayısının bu yıl 12 bin 300 artacağı ve 2024'te 2 milyon 39 bine ulaşacağı belirtildi.

Kovid-19 faktörünün etkisine de değinilen açıklamada, 2022'nin sonunda nüfusun 6 milyon 447 bine düştüğü anımsatıldı.

NÜFUS 2075 YILINDA 4,9 MİLYONA DÜŞEBİLİR

NSI'den yapılan açıklamada da demografik sorunların devam ettiğine dikkati çekilerek 2075'te nüfusun 4,9 milyona düşmesinin beklendiği, 65 yaşından gün almış vatandaşların da nüfusun yüzde 25,5'ini oluşturmasının öngörüldüğü vurgulandı.

Bulgaristan'ın komünizm döneminin sona erdiği 1989 yılında nüfusu 8 milyon dolaylarındayken, 2007 yılında Avrupa Birliği'ne kabulünün ardından yaklaşık 2 milyon kişi diğer ülkelere göç etti.

  • nüfus yaşlandı
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  • Bulgaristan verileri

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