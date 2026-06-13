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Dünya

Bungee jumping etkinliğinde kan donduran anlar! Güvenlik halatını takmadan 40 metreden atıldı

Brezilya'da düzenlenen bir bungee jumping etkinliği faciayla sonuçlandı. Güvenlik ekipmanları bağlanmadan yaklaşık 40 metre yükseklikten atılan 21 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından aralarında organizatörlerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

IHA13 Haziran 2026 Cumartesi 23:42 - Güncelleme:
Bungee jumping etkinliğinde kan donduran anlar! Güvenlik halatını takmadan 40 metreden atıldı
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Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Limeira kentinde 21 yaşındaki bir kadın, köprüde düzenlenen "bungee jumping" (halatla yüksekten atlama) etkinliği sırasında güvenlik halatları bağlanmadan çalışanlar tarafından yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağı atıldı. Halatların bağlanmasının unutulduğunun fark edilmesi üzerine yetkililer duruma müdahale etti. Kadının olayda hayatını kaybettiği açıklandı.

Olay kısa sürede yerel basında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kadının güvenlik teçhizatı bağlanmadan köprüden atıldığı anların görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı.

Yerel kaynaklar, kazanın ardından bazı organizatörlerin olay yerinden hızla uzaklaştığını belirtti. Yetkililerin polis helikopteri desteğiyle başlattığı operasyon sonucunda, olayla bağlantılı ve aralarında olay yerinden kaçan 2 kişinin de bulunduğu toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Yerel basındaki iddialara göre, hayatını kaybeden kadının nişanlısı da etkinlik sırasında köprüde bulunuyordu. Nişanlısının, genç kadının ölüm haberini almasının ardından sağlık ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

Sao Paulo polisi, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

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