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Dünya

Bunlarda utanma da yok! ABD'den şehit AA muhabirine ''sözde'' başsağlığı

İşgalci İsrail'e mali, askeri ve siyasi her türlü desteği sağlayarak katliamlara ortak olan ABD, İsrail hava saldırısında şehit olan AA kameramanı Muntasır es-Savvaf için 'sözde' başsağlığı diledi.

AA5 Aralık 2023 Salı 01:36 - Güncelleme:
Bunlarda utanma da yok! ABD'den şehit AA muhabirine ''sözde'' başsağlığı
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de İsrail'in hava saldırıları sırasında hayatını kaybeden AA kameramanı Muntasır es-Savvaf için başsağlığı dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik tekrar başlayan saldırılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Miller, AA muhabirinin sorusu üzerine, abluka altındaki Gazze'de serbest haberci olarak görev yaparken 1 Aralık'ta İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden AA kameramanı Muntasır es-Savvaf için, "Öncelikle tüm teşkilatınıza ve tabii ki ailesine başsağlığı diliyorum. Herhangi bir gazetecinin ölümünü öğrenmek bizi her zaman derinden üzmüştür." dedi.

Gazetecilerin her savaş bölgesinde olduğu gibi en tehlikeli koşullar altında olağanüstü işler yaptığını dile getiren Miller, bu çatışmada binlerce sivil ile gazetecilerin öldürülmesini "trajedi" olarak niteledi.

Miller, İsrail hükümetinin saldırılarında gazetecileri hedef aldığına dair hiçbir bilgisi olmadığını söyleyerek, bu konuda, İsrailli ortaklarıyla görüşmeye ve bölgede durumu izlemeye devam edeceklerini aktardı.

İsrail'in, Hamas ile varılan "insani ara"nın sona ermesinin ardından tekrar başlattığı hava saldırıları için de Miller, bu saldırılarda sivil kayıpların görülmeye devam edeceğini belirterek "Bu ne yazık ki tüm savaşlar için geçerli." ifadesini kullandı.

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