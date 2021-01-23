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Dünya

'Bunu kimse tahmin edemezdi' dedi ve ekledi: Türkiye'den öğrenecek çok şeyimiz var

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstriler Bakanı Oleg Uruskiy, 30 sene önce Türkiye'nin dünya pazarlarına silah satabileceğini kimsenin tahmin edemeyeceğini belirterek, 'Türkiye, sadece savunma sanayisini değil tüm endüstrisini geliştirdi, Türkiye'den öğreneceğimiz çok şey var.' dedi.

AA23 Ocak 2021 Cumartesi 15:05 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 15:16
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Uruskiy, Den gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna ve Türkiye savunma sanayisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk tecrübesinin son yıllarda başardıklarına bakarak oldukça gelecek vadedici olduğunu dile getiren Uruskiy, Türkiye'nin sadece savunma sanayisini değil, tüm endüstrisini bir bütün olarak geliştirdiğine dikkati çekti.

Uruskiy, 30 sene önce Türkiye'nin dünya pazarlarına silah satabileceğini kimsenin tahmin edemeyeceğini söyleyerek, bugün ise Türkiye ile eşit ortaklar olarak çalıştıklarını ve Türkiye'den öğrenebilecekleri çok şey olduğunu kaydetti.

Türkiye ile ADA tipi korvet üretimi için anlaşmanın imzalandığını hatırlatan Uruskiy, ilk korvetin Türkiye'de, kalanlarının ise Ukrayna'da üretilmesinin beklendiğini ifade etti.

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