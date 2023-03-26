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Dünya

Burhan: Silahlı kuvvetlerin tabi olacağı sivil bir otoriteyi sağlamak istiyoruz

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, seçimle göreve gelmiş sivil bir iktidarın emri altında görev yapacak profesyonel bir ordu kurmak istediklerini söyledi.

AA26 Mart 2023 Pazar 23:58 - Güncelleme:
Burhan: Silahlı kuvvetlerin tabi olacağı sivil bir otoriteyi sağlamak istiyoruz
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Ordu Komutanı Burhan, başkent Hartum'da, askerle siviller arasındaki iktidar paylaşım krizinin çözülmesi için yapılan konferansların son halkasını oluşturan Güvenlik ve Askeri Reform Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Profesyonel silahlı kuvvetler inşa etmek ve ordunun siyasette suistimal edilmesine son vermek istiyoruz. Devletin reform sürecine mani olmayacağız. Silahlı kuvvetlerin tabi olacağı sivil bir otoriteyi sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Burhan, "Bu, tüm devlet kurumlarında reform yapmak için elverişli bir fırsat. Bu siyasi sürece Sudanlılar olarak biz liderlik ediyoruz. Tüm Sudanlıların güven duyacağı silahlı kuvvetlerin inşası için çalışıyoruz." diye konuştu.

Konferansta konuşan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu da güvenlik ve askeri reform sürecinin geliştirilmesi ve yasalarla uyumlu olması gerektiğini dile getirdi.

Bunun da Adalet Bakanlığı ve parlamento gibi sivil kurumların görevi olduğunu belirten Dagalu, güvenlik ve askeri reformda başarıya ulaşabilmenin bu kurumları siyasetten uzak tutarak ulusal bir mutabakatla mümkün olabileceğini söyledi.

Güvenlik ve Askeri Reform Konferansı, 29 Mart'a kadar devam edecek.

  • Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan
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