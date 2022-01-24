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Dünya

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore bir grup asker tarafından alıkonuldu

Burkina Faso'da askeri tesislerde silah seslerinin duyulmasının ardından Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin bir grup asker tarafından alıkonulduğu bildirildi.

AA24 Ocak 2022 Pazartesi 10:54 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 11:39
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Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da dün itibarıyla askeri kamplarda duyulan silah seslerinin bugün de başkanlık sarayı çevresinde duyulduğu bildirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore'nin askerler tarafından alıkonulduğu belirtildi.

Askerler, dün başlayan olaylarda Genel Kurmay Başkanı ile istihbarat Servisi başkanlarının görevden alınmasını ve örgütlerle savaşmak için daha fazla kaynak sağlanmasını talep etti. Askerler ayrıca, yaralı askerlere daha iyi bakılmasını ve savaşta ölen askerlerin ailelerine de daha fazla yardım yapılmasını istedi.

Askerleri desteklemek için sokaklara çıkan yüzlerce kişi, iktidardaki İlerleme İçin Halk Hareketi Partisi (MPP) merkezini ateşe verdi. Yetkililer olayların ardından bir gecelik sokağa çıkma yasağı ilan ederken, hükümet tarafından yapılan açıklamada krizin kontrol altına alındığı belirtildi.

Dün, yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, başkent Ouagadougou'da 2015'teki başarısız darbe girişimine karışan askerlerin tutuklu bulunduğu cezaevinin yer aldığı Sangoule Lamizana askeri kampı ile Kaya bölgesi ile Ouahigouya'daki askeri kamplarda silah seslerinin duyulduğu belirtilmişti. Burkina Faso hükümeti, askeri kamplardan silah seslerinin duyulduğunu doğrulayarak, yerel basında çıkan ordunun darbe girişimi iddiaları yalanlamıştı.

Öte yandan, ülkede geçtiğimiz hafta 11 asker, darbe planlama suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

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