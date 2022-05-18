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Dünya

Burkina Faso'da 8 madenci için umutlar azalıyor

Burkina Faso'da 32 gündür bir çinko madeninde mahsur kalan 8 maden işçisinin sığınma odasında olmadığı ortaya çıktı.

AA18 Mayıs 2022 Çarşamba 02:23 - Güncelleme:
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Hükümetten yapılan açıklamada, Perkoa madenindeki arama kurtarma çalışmalarının "yaşam odası" olarak bilinen sel, yangın ya da heyelan gibi durumlarda kullanılmak üzere oluşturulan sığınma odasının bulunduğu derinlikte devam ettiği belirtildi.

İşçilerin bu odada bulunmadığı, muhtemelen sel nedeniyle bu odaya ulaşamadıkları bildirilen açıklamada, çalışmaların süreceği kaydedildi.

Bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle 16 Nisan'da, Kanadalı Nantou Mining şirketi tarafından işletilen madendeki galerinin çökmesi sonucu 6'sı Burkina Faso, diğer ikisi Tanzanya ve Zambiya vatandaşı 8 madenci mahsur kalmıştı.

Yaklaşık 720 metre derinlikte mahsur kalan madencilerin 550 metrede bulunan sığınma odasına ulaşmaları halinde hayatta kalma şanslarının yüksek olduğu belirtilmişti.

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