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Dünya

Burkina Faso'da altın madeninde patlama: 60 ölü

Burkina Faso'nun Poni kentindeki altın madeninde meydana gelen patlamada 60 kişi hayatını kaybetti.

IHA22 Şubat 2022 Salı 12:13 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 12:13
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Burkina Faso'nun güneybatısındaki Poni kentine bağlı Gbomblora köyünde yer alan bir altın madeninde patlama meydana geldi. Yerel yetkililere göre şiddetli patlamada 60 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı. Şehir yetkilisi Antoine Douamba patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

Patlamaya bölgede stoklanan altınları işlemek için kullanılan kimyasalların yol açtığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Afrika kıtasının en büyük 5. altın üreticisi Burkina Faso'da altın sektöründe yaklaşık 1.5 milyon kişi istihdam ediliyor. Ülke, uluslararası şirketler tarafından işletilen bazı büyük altın madenlerine ve aynı zamanda gözetim veya düzenleme olmaksızın faaliyet gösteren yüzlerce küçük, yasa dışı maden alanlarına ev sahipliği yapıyor.

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