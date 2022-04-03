İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2022 Pazar / 2 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6857
  • EURO
    16,2283
  • ALTIN
    909.144
  • BIST100
    2251.68
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Burkina Faso'da altın madenine düzenlenen saldırıda 20 kişi öldü
Dünya

Burkina Faso'da altın madenine düzenlenen saldırıda 20 kişi öldü

Burkina Faso'da bir altın madenine düzenlenen terör saldırısında 20 kişi yaşamını yitirdi.

AA3 Nisan 2022 Pazar 04:50 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 04:50
ABONE OL

Yerel basında çıkan haberlere göre, motosikletli ve silahlı kişiler, ülkenin kuzeyindeki küçük ölçekli Kougdiguin altın madenine saldırdı.

Terör saldırısında 20 sivil hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Ülkede 12 Mart'ta Sahel bölgesindeki bir altın madenine düzenlenen saldırıda da 11 kişi yaşamını yitirmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.