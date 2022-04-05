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Dünya

Burkina Faso'da Amerikalı bir rahibe kaçırıldı

Burkina Faso'nun kuzeyinde Amerikalı bir rahibenin kaçırıldığı duyuruldu.

AA5 Nisan 2022 Salı 20:15 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 20:16
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Rahibenin bağlı olduğu Kaya Piskoposluğundan yapılan yazılı açıklamada, 83 yaşındaki Rahibe Suellen Tennyson'un Sanmatenga ilçesinde görev yaptığı Yalgo Manastırı'ndan pazartesi gece kimliği belirlenemeyen kişilerce kaçırıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırganların Tennyson'u kaçırmadan önce manastırdaki odaları yağmaladığı ve manastıra ait araçlara da zarar verdiği kaydedildi.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırılar düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

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