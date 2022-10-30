İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2022 Pazar / 5 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5812
  • EURO
    18,5437
  • ALTIN
    982.721
  • BIST100
    3878.98
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Burkina Faso'da askeri konvoya düzenlen saldırıda en az 13 asker öldü
Dünya

Burkina Faso'da askeri konvoya düzenlen saldırıda en az 13 asker öldü

Burkina Faso'nun doğusundaki Gourma eyaletinde askeri konvoya düzenlenen saldırıda en az 13 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

AA30 Ekim 2022 Pazar 23:16 - Güncelleme:
Burkina Faso'da askeri konvoya düzenlen saldırıda en az 13 asker öldü
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, Gourma eyaletine bağlı Natiaboani kasabasında askeri konvoya silahlı bir grup saldırı düzenledi.

Saldırıda en 13 asker hayatını kaybetti.

Burkina Faso'da ordu, ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek 30 Eylül'de iktidara el koymuştu.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten Aralık 2021'e kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.