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Dünya

Burkina Faso'daki terör saldırısında belediye başkanı hedef alındı: 10 ölü

Burkina Faso'nun Pensa beldesi Belediye Başkanı Souleiman Zabre'ye düzenlenen saldırıda, Zabre'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirdi.

AA07 Temmuz 2020 Salı 18:29 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 18:34
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Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin merkez kuzeyindeki Pensa beldesi Belediye Başkanı Zabre'nin konvoyu saldırıya uğradı.

Olay yerine gönderilen askeri birlik ve milislerin de pusuya düşmesi sonucu Zabre, 6 asker ve 3 milis hayatını kaybetti.

Önceki gün de Nijer sınırındaki Komondjoari beldesinde, devriye gezen askeri birlik, silahlı kişilerin saldırısına uğramıştı. Saldırıda 1 asker ölürken, 5 asker yaralanmıştı.

Burkina Faso’nun Mali ve Nijer'e sınır kuzey ile doğusu, Sahel bölgesinde faaliyet gösteren terör gruplarının saldırılarına sık sık maruz kalıyor.

Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 900'den fazla insan öldü, 1 milyona yakın kişi yerinden oldu.

Ülkeyi oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle 2019 başından bu yana olağanüstü hal uygulanıyor.

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