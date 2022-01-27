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Dünya

Burkina Faso'da cunta, hükümet üyelerinin başkent dışına çıkışını yasakladı

Burkina Faso'da 24 Ocak'ta yapılan darbenin ardından başa gelen cunta yönetimi, devrilen Roch Christian Kabore hükümeti üyelerinin hareketlerine kısıtlama getirdi.

AA27 Ocak 2022 Perşembe 01:00 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 01:01
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Kabore hükümetinin tüm üyeleri, başkent Vagadugu'daki Baba Sy askeri kışlasında, Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba ile görüştü.

Görüşmede, hükümet üyelerine, başkent dışına çıkmalarının yasaklandığı iletildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, devrik lider Kabore'nin, Vagadugu'da özel güvenlikli bir villada tutulduğu ve sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

- Burkina Faso'da darbe

Burkina Faso'da bir grup asker, 24 Ocak Pazartesi günü yönetime el koyduğunu açıklamış ve devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okunmuştu.

Kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grubun liderinin Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba olduğu duyurulmuştu.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Kabore daha sonra istifa etmişti.

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